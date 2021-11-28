В Калуге за неделю родились 89 детей

В Калуге за неделю, с 22 по 27 ноября, родились 89 детей. Среди них было 46 мальчиков и 43 девочки. Новую статистику в воскресенье, 28 ноября, опубликовали в городском управлении ЗАГС.

Одна из мам родила двойню.

Самой молодой калужанке, ставшей мамой в конце ноября, исполнилось только 19 лет, а самой старшей – 44. У пап эта разница больше – 23 и 54.

Самые редкие имена, которые отметили в загсе: Велимир, Валентина, Евсей, Аида, Аврора, Эмилия, Элина, Назар, Макар, Тихон, Оливия и Рим.

Также с 22 по 27 ноября в Калуге сыграли 49 свадеб.

Самым молодым невесте и жениху – 18 и 20 лет, а самым старшим – 70 и 71.

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