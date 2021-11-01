В Калуге за неделю родились 85 детей

В Калуге за неделю, с 25 по 30 октября, родились 85 детей. Среди них 43 девочки и 42 мальчика, сообщили в воскресенье в городском управлении ЗАГС.

Некоторые калужане назвали своих младенцев необычными именами. Среди мальчиков, например, появились Венедикт и Ратибор. Среди юных калужанок - Амелия, Анисия и Риана.

Самым молодым маме и папе исполнилось 17 и 21 год соответственно. Самым возрастным – 41 и 48.

Также с 25 по 30 октября в Калуге сыграли 58 свадеб. Самым старшим жениху и невесте исполнилось 62 и 58 лет.

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