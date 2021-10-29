В Калужской области уже 47,3% жителей приняли участие в переписи населения. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили на совещании в правительстве региона.

При этом возможность пройти перепись при помощи портала Госуслуг продлена до 14 ноября. Ранее заявлялось, что заполнить анкету онлайн можно до 8 ноября.

В этой статье мы рассказывали, как отличить переписчиков от мошенников.

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