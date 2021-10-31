Какие законы вступят в силу с 1 ноября

В понедельник, 1 ноября, в России вступят в силу несколько новых законов. Подробности нам сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Контроль за этиловым спиртом

Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Кредит по-новому

Центробанк порекомендовал удовлетворять заявления людей, которые взяли кредит в банке, но доход теперь не позволяет платить по долгам. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Золотой вопрос

Компании, которые добывают и производят драгметаллы, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

А также...

С 23 ноября для сервисного обслуживания вооружения и военной техники потребуется лицензия. Исключение составят госконтракты, заключенные до этой даты.

А до 30 ноября компании и ИП должны передать данные об их корпоративных сим-картах. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.

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