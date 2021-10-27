В Калуге нашли родственников женщины с потерей памяти

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 октября, в Калуге искали родственников женщины с потерей памяти.

Около 16:00 поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что родные найдены.

Напомним, женщину, которая ничего не помнила, обнаружили на улице Московской в районе «Линии».

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!