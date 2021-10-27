В Калуге нашли родственников женщины с потерей памяти
Как мы уже рассказывали, в среду, 27 октября, в Калуге искали родственников женщины с потерей памяти.
Около 16:00 поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что родные найдены.
Напомним, женщину, которая ничего не помнила, обнаружили на улице Московской в районе «Линии».
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