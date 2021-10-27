В Калуге ищут родных женщины с потерей памяти

В среду, 27 октября, у магазина «Линия» на улице Московской в Калуге обнаружили женщину с потерей памяти. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках родных этого человека.

На вид женщине 35-40 лет.

Никаких данных о себе она не помнит.

Опубликованы фото и приметы женщины:

Рост – 166 см,

Среднего телосложения,

Темные волосы,

Карие глаза,

Зеленая кофта,

Синие джинсы,

Розовые носки.

Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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