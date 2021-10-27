В Калуге ищут родных женщины с потерей памяти
В среду, 27 октября, у магазина «Линия» на улице Московской в Калуге обнаружили женщину с потерей памяти. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках родных этого человека.
На вид женщине 35-40 лет.
Никаких данных о себе она не помнит.
Опубликованы фото и приметы женщины:
- Рост – 166 см,
- Среднего телосложения,
- Темные волосы,
- Карие глаза,
- Зеленая кофта,
- Синие джинсы,
- Розовые носки.
Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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