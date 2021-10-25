В Калужской области резко увеличилось количество жалоб по вопросам вакцинации

В понедельник, 25 октября, на еженедельном совещании правительства Калужской области начальник контрольного управления - заместитель руководителя администрации губернатора области Иван МАКЕЕВ предоставил аналитический отчет по мониторингу сообщений граждан в центр управления регионом за период с 15 по 24 октября. В целом, по его словам, количество обращений увеличилось на 56% и связано это с двумя категориями:

запись в лист ожидания на вакцинацию,

получение QR-кода и сертификата переболевшего и вакцинированного.

Некоторые калужане интересуются, как получить сертификат переболевшего лицам, перенесшим заболевание дома без обращения к врачам.

- По записи в лист ожидания на вакцинацию увеличилось количество сообщений на 421%, - сказал Иван Макеев. – Это связано с большим количеством желающих записаться в лист ожидания на платформу госуслуги для прохождения вакцинации. И на 149% выросло количество сообщений по таким направлениям, как сертификаты переболевшего и сертификаты вакцинированного. Здесь общие вопросы о порядке получения сертификатов, уточнения данных тех сертификатов, которые были получены, но в них допущены ошибки при заполнении документов, и вопросы частного характера. Например, часть граждан уверяет, что они переболели на дому, в больницу не обращались, считают, что переболели коронавирусом и пытаются узнать, как им теперь получить сертификат переболевшего. Остальные сообщения из общего количества не выбиваются, стандартная картина.

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