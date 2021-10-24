За неделю в Калуге поженились 45 пар

ЗАГС Калуги в субботу, 23 октября, сообщает о рождении 73 малышей за неделю, с 18 по 23 октября. Среди них 38 девочек и 35 мальчиков.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой старшей - 38. Самому молодому папе - 24 года, самому старшему - 48 лет.

Родители назвали своих чад такими редкими именами как Мия, Леонид, Лев, Анфиса, Серафима, Ариана и Ян.

Также за неделю свои судьбы соединили узами брака 45 пар нашего города. Самой юной невестой оказалась 18-летняя калужанка, а самой взрослой - 59-летняя женщина. Самому молодому жениху - 18 лет, самому старшему - 64 года.

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