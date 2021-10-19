В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 793, сообщили во вторник, 19 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 155 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 50 915.

За последние сутки в нашем регионе 163 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 506 калужан.

На лечении остаются 1616 человек.

По всей России выявлены за сутки 33 740 случаев коронавируса. За весь период - 8 060 752. Выписан за сутки – 23 426, за весь период – 7 040 481. За последние сутки в стране от ковида умерли 1015 человек, за все время – 225 325.

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