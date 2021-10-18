В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 789, сообщили в понедельник, 18 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 159 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 50 760.

За последние сутки в нашем регионе 160 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 343 калужанина.

На лечении остаются 1628 человек.

По всей России выявлены за сутки 34 325 случаев коронавируса. За весь период - 8 027 012. Выписан за сутки – 16 431, за весь период – 7 017 055. За последние сутки в стране от ковида умерли 998 человек, за все время – 224 310.

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