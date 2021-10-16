В Калужской области пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 781, сообщили в субботу, 16 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 160 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за осень 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 50 443.

За последние сутки в нашем регионе 154 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 014 калужан.

На лечении остаются 1648 человек.

По всей России выявлены за сутки 33 208 случаев коронавируса. За весь период - 7 958 384. Выписаны за сутки – 21 883, за весь период – 6 981 907. За последние сутки в стране от ковида умерли 1002 человека, за все время – 222 315.

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