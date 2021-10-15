В Калужской области найдена живой пропавшая 69-летняя женщина
Поздно вечером в четверг, 14 октября, в деревне Шумятино Малоярославецкого района нашли живой 69-летнюю женщину, которая в этот же день ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
- Найдена, жива! – говорится в сообщении волонтеров.
Пока не уточняется, где она была.
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