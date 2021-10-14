В Калужской области пропала 69-летняя женщина
В четверг, 14 октября, в деревне Шумятино Малоярославецкого района Калужской области пропала 69-летняя Наталья КАРМАНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, женщина ушла из дома и не вернулась.
Пока нет информации, где она может находиться.
Приметы пропавшей:
- Рост: 164 см.
- Телосложение: нормальное.
- Волосы: русые, до плеч.
- Была одета: фиолетовая куртка, черные брюки, черные ботинки.
- С собой: черная женская сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.