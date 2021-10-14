В Калужской области пропала 69-летняя женщина

В четверг, 14 октября, в деревне Шумятино Малоярославецкого района Калужской области пропала 69-летняя Наталья КАРМАНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, женщина ушла из дома и не вернулась.

Пока нет информации, где она может находиться.

Приметы пропавшей:

Рост: 164 см.

Телосложение: нормальное.

Волосы: русые, до плеч.

Была одета: фиолетовая куртка, черные брюки, черные ботинки.

С собой: черная женская сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.