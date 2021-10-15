В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 776, сообщили в пятницу, 15 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 155 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 50 283.

За последние сутки в нашем регионе 167 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 860 калужан.

На лечении остаются 1647 человек.

По всей России выявлены за сутки 32 196 случаев коронавируса. За весь период - 7 925 176. Выписаны за сутки – 22 268, за весь период – 6 960 024. За последние сутки в стране от ковида умерли 999 человек, за все время – 221 313.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!