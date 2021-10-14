В Калуге продолжат торговать молоком из бочек в 104 местах

Калужанин Олег Вишневский в среду, 13 октября, пожаловался в социальной сети Facebook, что на улице Жукова теперь не будут торговать молоком из бочки. По его словам, продавец сообщил покупателям, что цистерна переезжает на другие улицы из-за того, что владелец не выиграл аукцион на данное место. В четверг ситуацию прокомментировали в городской управе.

- По итогам проведенных в сентябре аукционов на всех площадках, на которых традиционно осуществлялась торговля бочковым молоком, и дальше будет организована работа автоцистерн, - заверили в администрации.

Всего в городе 104 таких места. Список адресов опубликован в извещении о завершении аукциона.

На улицу Жукова, о которой писал Олег Вишневский, молоко продолжат привозить, но это будет делать другой поставщик.