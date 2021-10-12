В Калуге радио и телевидение временно отключат 18 октября
В понедельник, 18 октября, в Калуге будет временно отключено цифровое телевидение и радиостанции, вещающие в аналоговом формате. Это связано с профилактическими работами на Калужском областном радиотелевизионном передающем центре, сообщили 12 октября в городской управе.
С 2:00 до 11:00 18 октября не будут работать:
- Первый мультиплекс,
- Второй мультиплекс,
- «Вести» (частота 107,1 МГц).
С 5:00 до 11:00 часов не будет работать:
- «Радио России» (частота 104,3 МГц).
С 6:00 до 11:00 часов не будет работать:
- «Маяк» (частота 98,7 МГц).
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