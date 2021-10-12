В Калуге радио и телевидение временно отключат 18 октября

В понедельник, 18 октября, в Калуге будет временно отключено цифровое телевидение и радиостанции, вещающие в аналоговом формате. Это связано с профилактическими работами на Калужском областном радиотелевизионном передающем центре, сообщили 12 октября в городской управе.

С 2:00 до 11:00 18 октября не будут работать:

Первый мультиплекс,

Второй мультиплекс,

«Вести» (частота 107,1 МГц).

С 5:00 до 11:00 часов не будет работать:

«Радио России» (частота 104,3 МГц).

С 6:00 до 11:00 часов не будет работать: