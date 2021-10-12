В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 762, сообщили во вторник, 12 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 146 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за осень 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 49 821.

За последние сутки в нашем регионе 146 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 396 калужан.

На лечении остаются 1663 человека.

По всей России выявлены за сутки 28 190 случаев коронавируса. За весь период - 7 832 964. Выписаны за сутки – 20 706, за весь период – 6 894 285. За последние сутки в стране от ковида умерли 973 человека, за все время – 218 345.

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