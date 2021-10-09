В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 749, сообщили в субботу, 9 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 138 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 49 386.

За последние сутки в нашем регионе 171 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 46 966 калужан.

На лечении остается 1671 человек.

По всей России выявлены за сутки 29 362 случая коронавируса. За весь период - 7 746 718. Выписаны за сутки – 21 049, за весь период – 6 840 845. За последние сутки в стране от ковида умерли 968 человек, за все время – 215 453.

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