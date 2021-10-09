Этот день в истории: 9 октября началась оборона Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 октября.

1823 – родился Эдуард Васильевич Лерхе (9.10(27.9). 1823-14.6(2.6).1889), тайный советник, сенатор (1882), калужский губернатор (1862-1864). Крепостнические взгляды Лерхе, его стремление беспрекословно выполнять инструкции были несовместимы с принципами деятельности калужских мировых учреждений, заложенных губернатором Виктором Антоновичем Арцимовичем, который готовил и проводил в губернии крестьянскую реформу 1861 года.

1877 - в Калуге состоялись гастроли русского пианиста и дирижера Николая Григорьевича Рубинштейна (1835-1881). Он дал благотворительный концерт в зале Дворянского собрания. Летом 1877 года композитор гостил в селе Березичи Козельского уезда, здесь его игру на рояле слушал Лев Николаевич Толстой.

1909 – в «Калужском курьере» было помещено объявление, что известная калужская скрипачка А.В. Унковская 1 ноября 1909 г. прочтет лекцию в зале Дворянского собрания о методе одновременного развития в детях зрительных и слуховых способностей, мысли, памяти и наблюдательности посредством цвета, звука и числа.

1921 – в деревне Вербежичи близ города Людиново Калужской области родился Иван Яковлевич Чугунов (1921-1978). Герой Советского Союза (24.03.1945), генерал-майор бронетанковых войск. На страницах «Википедии» о нем сказано: «В 1940 году Чугунов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. В 1943 году окончил танковое училище. К июню 1944 года младший лейтенант Иван Чугунов командовал танковым взводом 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР. 26 июня 1944 года взвод Чугунова первым ворвался на станцию Ветрино и в бою уничтожил 2 противотанковых орудия и 2 самоходных артиллерийских установки. 21-22 июля 1944 года во время отражения немецких контратак у деревни Татаришки Витебского района Чугунов уничтожил 1 артиллерийское орудие, 2 самоходных артиллерийских установки, захватил штабную машину с важными документами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший лейтенант Иван Чугунов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5021. После окончания войны Чугунов продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Генерал-майор Иван Яковлевич Чугунов скончался 26 февраля 1978 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Был также награждён орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей».

1941 – началась оборона г. Калуги от фашистов. Еще 30.09.1941 гитлеровцы начали генеральное наступление на Москву. Два корпуса противника двигались к столице через Мосальск, Сухиничи, Козельск, Калугу и далее на Серпухов. Калуга и калужское направление прикрывались укрепрайоном (юго-восточная часть Можайской линии обороны по берегам рек Угры и Оки от Полотняного Завода до Перемышля протяженностью около 60 км). Бои на подступах и, особенно, в самом городе носили крайне ожесточенный характер. В неравной схватке с врагом погибли воины 1-го батальона 765-го стрелкового полка, 6-й батареи 347-го артиллерийского полка, оборонявшие южную окраину Калуги. Полностью погиб 2-й батальон 765-го полка на северо-западной окраине Калуги около д. Железники. Почти никого не осталось в живых из бойцов сводного батальона, оборонявшего высоту у Турынинских двориков. Расчлененные и окруженные в Калуге части 5-й гвардейской стрелковой дивизии с боями прорвали вражеское кольцо и отошли к Тарусе и Алексину. 13.10.1941 Калуга была оккупирована фашистами, однако в ходе обороны города войска 49-й армии на пять драгоценных дней задержали продвижение гитлеровцев к Москве.