В Калужской области реконструкция Малоярославецкого сражения 1812 года пройдет 10 октября

В воскресенье, 10 октября, в Калужской области состоится военно-исторический фестиваль, посвященный 209-й годовщине Малоярославецкого сражение в Отечественной войне 1812 года. Об этом в пятницу сообщили в администрации района.

Фестиваль начнется богослужением в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в 9:00.

В 11:00 стартует объединенный Крестный ход из женского монастыря в братским могилам воинов, погибших в ходе Малоярославецкого сражения.

Церемониал памяти воинов начнется в сквере 1812 года в 11:20.

Затем от сквера продолжится Крестный ход с парадом участников реконструкции к Монументу Славы.

В 13:00 реконструкторы представят эпизод сражения у Святых Голубых ворот на Монастырской площади.

Непосредственно реконструкция Малоярославецкого сражения пройдет с 14:30 до 15:30 10 октября на Ивановском лугу (координаты для карты - 55.018739, 36.446506).