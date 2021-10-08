Калужский телеканал вышел в финал «ТЭФИ-Регион 2021» в двух номинациях

Достижения калужских телевизионщиков отметили на федеральном уровне. Две передачи телекомпании «Ника ТВ» стали финалистами XX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион — 2021».

В финал конкурса, который состоится в конце ноября в Санкт-Петербурге, вышла программа «День космонавтики» в рамках шоу «Утро Первых» в номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа». А в номинации «Программа для детей» отмечена «Космос чей?» проекта «Клён ТВ».

В 2021 году «ТЭФИ-Регион 2021» проводится по 18 номинациям. На попадание в финал претендовали 428 работ.