В Калуге отключили свет
«Единая дежурная диспетчерская служба» сообщает об аварийном отключении электроэнергии в Калуге в воскресенье, 3 октября.
Улицы, оставшиеся без электричества:
- Хрустальная
- Калужская
- Песчаная
- Овражная (частичное отключение)
Котельные по адресам:
- ул. М. Горького, 1б
- ул. Болотникова, 29
- Грабцевское шоссе, 22
Причина отключения пока не называется.
Тем временем семь улиц города остались без отопления.
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