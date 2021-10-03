В Калуге отключили свет

Тем временем семь улиц города остались без отопления.

«Единая дежурная диспетчерская служба» сообщает об аварийном отключении электроэнергии в Калуге в воскресенье, 3 октября.

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