Калужане остались без отопления 3 октября

«Единая диспетчерская служба» рассказывает о том, что жильцы семи улиц в Калуге остались в воскресенье, 3 октября, без отопления .

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