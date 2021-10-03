Калужане остались без отопления 3 октября
«Единая диспетчерская служба» рассказывает о том, что жильцы семи улиц в Калуге остались в воскресенье, 3 октября, без отопления.
Адреса, где отключено отопление:
- ул. Чичерина, 23а
- ул. Телевизионная 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17
- ул. Тельмана 35, 37, 39, 41
- ул. Билибина 2, 8, 10, 26, 28
- ул. Окружная 4, 6
- ул. Московская 178, 180, 182, 184, 184а, стр.2
- ул. Пухова 53, 55, 57
Причиной отключения «Единая диспетчерская служба» называет ремонтные работы на трассе.
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