В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В воскресенье, 3 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов, днем – до +12, вечером – около +7.

Влажность воздуха в Калуге составит 70%. Порывы ветра – до 2 м/с.

3 октября отмечается день святого Евстафия Плакиды. День был знаменит своими ветрами, по направлению которых судили о предстоящий погоде. Именно «с Астафия» ветряные мельницы начинали молоть зерно. День 3 октября был еще и праздником мельников. Другие названия праздника: «Евстафий», «Астафьев день», «Астафьевы ветры», «Ветряк», «Мельник».

По народным приметам, если в этот день сыро и туманно – снега долго не будет. Сухая погода также предвещает маленькое количество снега зимой.