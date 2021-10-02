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В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.10.2021 11:38 0 227
В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 719, сообщили в субботу, 2 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 127 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 48 451.

За последние сутки в нашем регионе никто не выздоровел от коронавируса. По крайней мере, такие данные указаны в федеральной статистике. Всего с болезнью справились 45 765 калужан.

На лечении остается 1971 человек.

По всей России выявлены за сутки 25 219 случаев коронавируса. За весь период - 7 560 767. Выписаны за сутки – 17 852, за весь период – 6 710 574. За последние сутки в стране от ковида умерли 886 человек, за все время – 209 028.  

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.10.2021 11:38 0 227
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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