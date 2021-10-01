В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 715, сообщили в пятницу, 1 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 48 324.

Выздоровели от коронавируса 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 45 765 калужан.

На лечении остаются 1844 человека.

По всей России выявлены за сутки 24 522 случая коронавируса. За весь период - 7 535 548. Выписаны за сутки – 19 955, за весь период – 6 692 722. За последние сутки в стране от ковида умерли 887 человек, за все время – 208 142.

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