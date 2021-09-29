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В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 11:48 0 485
В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 704, сообщили в среду, 29 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 121 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 48 069.

Выздоровели от коронавируса 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 45 481 калужанин.

На лечении остаются 1884 человека.

По всей России выявлены за сутки 22 430 случаев коронавируса. За весь период - 7 487 138. Выписан за сутки – 18 456, за весь период – 6 653 941. За последние сутки умерли 857 человек, за все время – 206 388.  

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.09.2021 11:48 0 485
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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