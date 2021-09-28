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В центре Калуги по требованию прокуратуры ограничили вход в заброшенное здание

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 16:27 0 689
В центре Калуги по требованию прокуратуры ограничили вход в заброшенное здание

В Калуге ограничили вход в дом №5 в тупике Софьи Перовской после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила во вторник, 28 сентября, пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях сообщали, что в эти развалины в центре города забираются дети.

- Доступ к зданию ограничен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - заявили в прокуратуре.

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 16:27 0 689
Тэги: общество
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