В центре Калуги по требованию прокуратуры ограничили вход в заброшенное здание

В Калуге ограничили вход в дом №5 в тупике Софьи Перовской после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила во вторник, 28 сентября, пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях сообщали, что в эти развалины в центре города забираются дети.

- Доступ к зданию ограничен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - заявили в прокуратуре.