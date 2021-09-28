В Калужской области за год спрос на программистов вырос на 43,6%

За последний год число вакансий для программистов и разработчиков в Калужской области выросло на 43,6%. Такие данные содержатся в опубликованном 27 сентября исследовании HeadHunter.

По спросу на специалистов этой профессии наш регион занимает 48 место в России.

От программистов в Калужской области компании чаще всего требуют опыт работы от года до трех лет.

При этом отмечается низкая конкуренция: на одну вакансию приходится только 2,3 резюме.

Калужские работодатели предлагают программистам в среднем 88 тысяч рублей в месяц. Это примерно в два раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно исследованию HeadHunter, в Калуге и области программистам без опыта работы в 2021 году платили в среднем 32 750 рублей, с опытом от года до трех лет - 45 тысяч рублей, с опытом от трех до шести лет - 100 тысяч.