В Калужской области за год спрос на программистов вырос на 43,6%
За последний год число вакансий для программистов и разработчиков в Калужской области выросло на 43,6%. Такие данные содержатся в опубликованном 27 сентября исследовании HeadHunter.
По спросу на специалистов этой профессии наш регион занимает 48 место в России.
От программистов в Калужской области компании чаще всего требуют опыт работы от года до трех лет.
При этом отмечается низкая конкуренция: на одну вакансию приходится только 2,3 резюме.
Калужские работодатели предлагают программистам в среднем 88 тысяч рублей в месяц. Это примерно в два раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно исследованию HeadHunter, в Калуге и области программистам без опыта работы в 2021 году платили в среднем 32 750 рублей, с опытом от года до трех лет - 45 тысяч рублей, с опытом от трех до шести лет - 100 тысяч.
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