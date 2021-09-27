В Калуге найден живым ушедший из больницы 76-летний мужчина

В Калуге найден живым 76-летний мужчина, который ушел в неизвестном направлении из областной больницы в Анненках 25 сентября. Об этом днем в понедельник сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найден, жив! Спасибо всем за участие в поисковых мероприятиях! – говорится в сообщении волонтеров.

Ранее «Лиза Алерт» просил о помощи водителей, которые проезжали мимо больницы в Анненках 25 сентября.