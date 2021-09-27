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В Калуге 76-летний мужчина ушел из больницы и пропал

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 27.09.2021 09:02 0 451
В Калуге 76-летний мужчина ушел из больницы и пропал

В Калуге в субботу, 25 сентября, ушел из областной больницы в Анненках и пропал 76-летний Анатолий ЗГОТЬКО. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Мужчина родом из Жукова. В областном центре он проходил лечение.

По информации волонтеров, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Отряд «Лиза Алерт» обратился ко всем водителям, которые 25 сентября в 17:00 проезжали по подъездной дороге от Киевской трассы в районе Анненок. Автомобилистов просят посмотреть записи с регистраторов. Возможно, на них попал пропавший мужчина.

Приметы пенсионера:

  • Рост - 175 см,
  • Плотного телосложения,
  • Седые волосы,
  • Светло-голубые глаза,
  • Черная куртка,
  • Черная футболка,
  • Зеленые камуфляжные брюки,
  • Сине-голубая камуфляжная кепка,
  • Светло-коричневые туфли.

Если у вас есть какая-либо информация, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 27.09.2021 09:02 0 451
Тэги: происшествие лиза алерт
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