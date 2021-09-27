В Калуге 76-летний мужчина ушел из больницы и пропал
В Калуге в субботу, 25 сентября, ушел из областной больницы в Анненках и пропал 76-летний Анатолий ЗГОТЬКО. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Мужчина родом из Жукова. В областном центре он проходил лечение.
По информации волонтеров, пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Отряд «Лиза Алерт» обратился ко всем водителям, которые 25 сентября в 17:00 проезжали по подъездной дороге от Киевской трассы в районе Анненок. Автомобилистов просят посмотреть записи с регистраторов. Возможно, на них попал пропавший мужчина.
Приметы пенсионера:
- Рост - 175 см,
- Плотного телосложения,
- Седые волосы,
- Светло-голубые глаза,
- Черная куртка,
- Черная футболка,
- Зеленые камуфляжные брюки,
- Сине-голубая камуфляжная кепка,
- Светло-коричневые туфли.
Если у вас есть какая-либо информация, звоните по телефонам 112 или 88007005452.