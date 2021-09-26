Участнице освобождения Калуги от фашистов исполнился 101 год

В Калуге 101 год исполнился Ветерану войны Полине КОРОЛЕВОЙ, последней дожившей до наших дней участнице освобождения города от фашистов. Об этом сообщили в правительстве Калужской области в воскресенье, 26 сентября.

В ведомстве отметили, что несмотря на почетный возраст женщина продолжает принимать гостей и читать стихи.

- В первые дни войны сотрудница тульской сельской больницы получила повестку из военкомата, - рассказали в ведомстве о женщине. - Все 4 года она прошагала с санитарной сумкой на боку, до самого Кёнигсберга. Получила контузию, чудом оставалась жива. Считает, что на пути ей помогали выносливость, трудолюбие и храбрость. Жить после войны вернулась в родную деревню. Вышла замуж, родила двоих детей. Дочь последние годы живёт рядом и помогает.