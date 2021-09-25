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В Калужской области 25 сентября выявлено максимальное за месяц количество новых случаев коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.09.2021 11:47 0 319
В Калужской области 25 сентября выявлено максимальное за месяц количество новых случаев коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну новую смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 687, сообщили в субботу, 25 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 120 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 47 590.

Выздоровели от коронавируса 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 943 калужанина.

На лечении остаются 1960 человек.

По всей России выявлен за сутки 22 041 случай коронавируса. Это максимум за месяц. За весь период - 7 398 415. Выписаны за сутки – 16 325, за весь период – 6 590 933. За последние сутки умерли 822 человека, за все время – 203 095.  

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.09.2021 11:47 0 319
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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