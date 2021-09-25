В Обнинске установят памятник участникам локальных войн и военных конфликтов

В Обнинске планируется установить новый памятник. Он будет посвящен памяти участников локальных войн и военных конфликтов, сообщили 24 сентября в администрации наукограда.

На днях эксперты выбрали эскиз будущего монумента. Победил вариант, представленный на фото. На нем изображен сидящий солдат с автоматом.

По словам автора работы, это аллегорический образ защитника Отечества, который расслаблен, но в любой момент может встать и бороться за страну.

Всего на конкурс было представлено 10 работ.

Памятник установит в сквере на улице Мира.