В Обнинске установят памятник участникам локальных войн и военных конфликтов
В Обнинске планируется установить новый памятник. Он будет посвящен памяти участников локальных войн и военных конфликтов, сообщили 24 сентября в администрации наукограда.
На днях эксперты выбрали эскиз будущего монумента. Победил вариант, представленный на фото. На нем изображен сидящий солдат с автоматом.
По словам автора работы, это аллегорический образ защитника Отечества, который расслаблен, но в любой момент может встать и бороться за страну.
Всего на конкурс было представлено 10 работ.
Памятник установит в сквере на улице Мира.
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