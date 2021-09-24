В Калуге паука-осу зафиксировали в сквере Жукова

Паука вида Аргиопа Брюнниха, которого также называют пауком-осой, заметили в центральной части Калуги. Одну из особей заснял на золотарнике у заброшенной Окской железнодорожной ветки рядом со сквером Жукова заместитель начальника отдела охраны и защиты леса министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Всеволод Хохлов.

- Место находки паука очень напоминало его привычные биотопы, - сообщили в пятницу, 24 сентября в министерстве

В Минприроды также подчеркнули, что эти пауки не являются опасными для людей.

- Миф о их ядовитости, очевидно, навеян их крупными размерами, яркой запоминающейся окраской и нескромным названием – паук-оса, - пояснили специалисты.

В августе 2021 года министерство природных ресурсов сообщало, что пауки Аргиопа Брюнниха расплодились в Калужской области из-за потепления климата.

Также нынешним летом в Калуге массово замечали богомолов.