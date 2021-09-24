В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 686, сообщили в пятницу, 24 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 118 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель с 26 августа. Общее количество заболевших выросло до 47 470.

Выздоровели от коронавируса 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 810 калужан.

На лечении остаются 1974 человека.

По всей России выявлены за сутки 21 379 случаев коронавируса. За весь период - 7 376 374. Выписаны за сутки – 15 828, за весь период – 6 574 608. За последние сутки умерли 828 человек, за все время – 202 273.