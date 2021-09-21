В Калуге за неделю родились 82 ребенка

В Калуге за неделю, с 13 по 18 сентября, родились 82 ребенка. Среди них 38 девочек и 44 мальчика, сообщили 21 сентября в городском управлении ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1170 граммов, самый большой - 4600 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, а самой старшей - 43 года. Самому молодому папе исполнилось 22 года, самому старшему - 55 лет.

ЗАГС опубликовал следующие редкие имена за последнюю неделю в Калуге: Пелагея, Каролина, Ратмир, Данелия, Марианна, Регина и Макар.

За эти же дни в городе сыграли 75 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 49. Самому молодому жениху - 21 год, самому старшему - 56.