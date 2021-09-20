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В Калужской области самой высокой явкой на выборах отметились Жиздринский и Износковский районы

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.09.2021 13:02 0 698
В Калужской области самой высокой явкой на выборах отметились Жиздринский и Износковский районы

Председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор КВАСОВ в понедельник, 20 сентября, на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, сообщил подробности об итогах выборов, проходивших с 17 по 19 сентября.

В нашем регионе проходили выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания региона по одномандатному избирательному округу № 16. Кроме того, в Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Тарусском, Юхновском, Кировском, Мещовском районах, в Калуге и Обнинске выбирали депутатов представительных органов.

По предварительным итогам, в голосовании приняли участие 352 258 жителей региона. Явка по области составила 44,06 %. На дому проголосовали 47 019 избирателей.

Активнее всего голосовали в Жиздринском (72,67%) и Износковском районах (70,79%). Более 60% избирателей проголосовали в Хвастовичском (69,45%), Мосальском (68,56%), Юхновском (63,41 %), Ульяновском (61,09%), Перемышльском (65,39%), Медынском (66,31%) и Барятинском районах (60,19%).   

Явка по Калуге составила: в Ленинском округе – 38,9%; Московском округе – 36,76%, Октябрьском округе – 35,87%. В Обнинске на участки пришли 36,95% избирателей.

На 88 избирательных участках в Калуге использовалось электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Наибольшее количество голосов по одномандатным округам на выборах в Госдуму набрали:

  • округ № 99 - Ольга Коробова, выдвинута партией «Единая Россия», 56 960 голосов (35,69%);
  • округ № 100 - Геннадий Скляр, выдвинут партией «Единая Россиия», 60 510 голосов (33,26%).

По предварительным данным о числе голосов, полученных за федеральные списки кандидатов, барьер в 5% преодолели политические партии: «Единая Россия» (36,35%), «КПРФ» (22,01%), «Справедливая Россия» (10,82%), «ЛДПР» (9,46%) и «Новые люди» (8,06%).

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, которые прошли в Обнинске, победила Ирина Строева (33,92%) из «Единой России».

На муниципальных выборах 52 из 75 вакантных мандатов получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия».

Шесть мандатов у представителей КПРФ, один мандат у партии «Новые люди», 15 мандатов получили самовыдвиженцы.

В селе Ильинское не смогли выбрать одного из депутатов сельской Думы, больше всего голосов набрал кандидат «против всех».

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.09.2021 13:02 0 698
Тэги: общество область
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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