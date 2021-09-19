В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новых смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 664, сообщили в воскресенье, 19 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 96 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 927.

Выздоровел от коронавируса 101 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 44 194 калужанина.

По всей России выявлена за сутки 20 174 случая коронавируса. За весь период - 7 274 928. Выписаны за сутки – 13 418, за весь период – 6 498 682. За последние сутки умерли 793 человека, за все время – 198 218.