В Калужской области привито от коронавируса 290 тысяч человек

По данным Правительства нашего региона, в области прививку от коронавируса сделали уже 290 тысяч наших земляков. Вакцинация продолжается и набирает обороты.

Учёные и медики по всему миру сошлись во мнении, что на данный момент это самый надёжный способ обезопасить себя и близких. Вакцинация занимает совсем немного времени, записаться на неё очень просто – по номеру *040 или через портал госуслуг.