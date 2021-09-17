Опубликован график переноса рабочих дней в России на 2022 год

В пятницу, 17 сентября, правительство России в своем Telegram-канале опубликовало график переноса рабочих дней на 2022 год.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Также официально выходной будет пятница, 31 декабря. Новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 31 декабря по 9 января.

Среда, 23 февраля, будет выходной.

А суббота, 5 марта, станет единственной рабочей в 2022 году. Зато за ней последует три дня отдыха – с 6 по 8 марта.

На майские праздники калужан ждет два периода по четыре дня отдыха – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В июне выходными будут три дня – с 11 по 13 июня.

Также три дня отдыха ждет нас в ноябре 2022 года – с 4 по 6.