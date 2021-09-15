Волонтеры «Лиза Алерт» попросили калужан помочь с поиском 80-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, 13 сентября в Калуге пропал 80-летний Александр ШТЕРЦЕР. В среду волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью ко всем калужанам.

- Просим всех калужан обратить внимание! – говорится в сообщении отряда. - Дедушка пожилой, имеет проблемы с памятью, не ориентируется в пространстве. Третий день он ходит по улицам Калуги, ищет свой дом. Нам очень нужна ваша помощь! Дедушка может быть в любом районе города. Пожалуйста, смотрите по сторонам и обращайте внимание на похожих мужчин.

Всех, кто видел подобного человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52, 89038104077 или 89206117115.

В комментариях к этой публикации в социальной сети «ВКонтакте» калужане отметили, что видели похожего человека в районе вокзала на улице Гагарина и на мини-рынке у школы №25. На данный момент поиски продолжаются.