В Калуге пропал 80-летний мужчина
В Калуге пропал 80-летний Александр ШТЕРЦЕР. Во вторник, 14 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Пенсионер ушел из дома 13 сентября и не вернулся.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
Был одет: темно-коричневая дубленка, темно-синяя куртка, черные брюки, черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.