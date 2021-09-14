В Калуге пропал 80-летний мужчина

В Калуге пропал 80-летний Александр ШТЕРЦЕР. Во вторник, 14 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пенсионер ушел из дома 13 сентября и не вернулся.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Был одет: темно-коричневая дубленка, темно-синяя куртка, черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.