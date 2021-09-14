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«Калужская Зорька»: чтобы учеба давалась бойко!

Опубликовано: 14.09.2021 15:29 0 224
«Калужская Зорька»: чтобы учеба давалась бойко!

Первый месяц осени для родителей — ​время особых забот. Начинаются занятия в учебных заведениях, что необходимо для успешной учебы? В первую очередь полноценное питание ребенка, особенно школьника — ​ведь идет активный рост организма.

Летом восполнить недостаток витаминов и микроэлементов легко: на столе полно фруктов, ягод, зелени. С наступлением холодов организму требуются дополнительные жиры, белки, витамины. Самое время вспомнить совет: пейте, дети, молоко, будете здоровы!

И перед родителями встает новая задача — ​найти молочную продукцию не только вкусную, но натуральную и полезную. Многие жители Калужской области давно сделали это — ​оценили вкус, пользу и натуральность продуктов «Калужской Зорьки». Даже взрослые восклицают: вкусно, как в детстве! Или — ​как у бабушки в деревне! Значит, таким молоком, сметаной и сливочным маслом можно кормить и своих детей, не опасаясь за их здоровье.

Производство «Калужской Зорьки» расположено в экологически чистом Перемышльском районе Калужской области. Молоко поставляют с соседней фермы, где коровы содержатся на беспривязном выгуле. Животные питаются полноценными кормами, пьют чистую артезианскую воду, получают полноценный уход. Сразу после дойки молоко с фермы везут на «Калужскую Зорьку», где его пастеризуют, сохраняя при этом все полезные витамины и микроэлементы.

Сохранить максимальную пользу помогает то, что молоко является цельным, а не сборным от разных производителей. В наше время мало компаний могут похвастаться этим.

На таком натуральном молоке любая каша становится еще вкуснее и полезнее! Да и просто так пить его одно удовольствие! Родителям следует помнить: молоко — ​источник кальция и более чем 200 (!!!) видов минеральных и органических веществ. В нем содержатся нужные организму ферменты, калий, фосфор, железо, аминокислоты. И, конечно, молоко — ​прекрасный поставщик белка!

Кальций из молока усваивается практически на 97% — ​максимальная польза! Он отвечает за здоровье зубов, прочность костей, хорошую работу нервной системы и мышц, то есть влияет на рост всего организма. Лучше всего кальций усваивается в сочетании с фосфором, который также содержится в молоке. Для полноценного роста важен и молочный белок, который не уступает белку рыбы, мяса, яиц.

Полезно молоко и для интеллекта школьника, так как полноценно питает мозг и нервную систему.

Недаром одна из основных рекомендаций врачей — ​стакан теплого молока на ночь! Главное, выбрать натуральный продукт, с небольшим сроком хранения — ​такой, как «Калужская Зорька».

В рационе школьника обязательно  должно быть и сливочное масло — ​незаменимый источник витаминов А, Д и К, холина и холестерина.
У «Калужской Зорьки» сливочное масло ароматное, нежное, идеальное для бутербродов и любую кашу сделает еще вкуснее и питательнее.

И еще один незаменимый продукт на столе школьника — ​сметана «Калужская Зорька». По вкусу — ​как у бабушки в деревне! Магний и калий, содержащиеся в ней, отлично сказываются на работе сердечно-­сосудистой и нервной систем. Этот продукт укрепляет костную ткань. Сметана «Калужская Зорька» станет отличным дополнением к утренним блинчикам или творожникам, сделает еще вкуснее борщ или щи, а многие дети ее любят просто есть с кусочком свежего хлеба!
Пусть рацион вашего ребенка будет разнообразным, и тогда учиться ему будет намного легче!

 

С «Калужской Зорькой» любая школьная нагрузка по плечу!

ООО «Молочный дом».

Опубликовано: 14.09.2021 15:29 0 224
Тэги: Рeклама
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