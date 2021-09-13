В Калуге за неделю родились 79 детей

В Калуге за неделю, с 6 по 11 сентября, родились 79 детей. Среди них 33 девочки и 46 мальчиков, сообщили нам в понедельник в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных были была одна двойня.

Самый маленький младенец весил 1900 граммов, а самый большой - 4720 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей - 39. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 48 лет.

В ЗАГСе назвали следующие редкие имена: Амалия, Белла, Элина, Есения, Эванжелина, Мануэль, Платон и Потап.

За это же время в Калуге сыграли 86 свадеб. Самым молодым невесте и жениху исполнилось по 19 лет. Самой старшей невесте 51 год, самому старшему жениху - 58 лет.