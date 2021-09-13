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В Калуге огромные очереди в детские поликлиники образовались из-за сбоя в регистратуре

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 14:26 7 1139
В Калуге огромные очереди в детские поликлиники образовались из-за сбоя в регистратуре

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник, 13 сентября, к детским поликлиникам в Калуге выстроились огромные очереди. Изначально министерство здравоохранения Калужской области объяснило это ростом заболеваемости и тем, что пациентов отправили ожидать своего приема на улицу из-за теплой погоды. Однако позже Минздрав дополнил свой комментарий. Как оказалось, одна из причин очередей – сбой в регистратуре.

- Сегодня в социальных сетях появились обращения граждан, связанные с очередями в детские поликлиники. Это вызвано тем, что в начале учебного года возросла заболеваемость детей, так же болеют и врачи-педиатры. Поэтому возникли такие очереди в поликлиниках. Так же на образование очередей повлиял технический сбой на единой регистратуре *040, - рассказали в министерстве. - Для предотвращения заболеваемости коронавирусом родителям было рекомендовано не толпиться в коридорах, а ожидать на улице.

В поликлиниках на улицах Кубяка, Молодежной и Фомушина пациентов, находившихся в очередях, переписали, а также дали предварительную оценку их состояния.

- Они отправлены домой, и к ним на дом выйдут медицинские работники, для этого задействовали медицинских сестер и врачей из детских садов и школ, - заявили в калужском Минздраве.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 14:26 7 1139
Тэги: общество дети здравоохранение
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