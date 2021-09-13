В Калуге огромные очереди в детские поликлиники выстроились на улице

В понедельник, 13 сентября, наш читатель сообщил, что на улице Кибальчича в Калуге выстроилась огромная очередь в детскую поликлинику.

- Очередь в детскую поликлинику на Кубяке растянулась на 200 метров, - рассказал очевидец.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Да, действительно, в связи с началом учебного года - выросла заболеваемость ОРЗ, и количество обращений за медицинской помощью увеличилось, - пояснили в Минздраве. - К сожалению, некоторые врачи сейчас также болеют и находятся на больничных листах. В виду того, что погода сегодня хорошая, в целях соблюдения социальной дистанции и недопущения распространения инфекции родителям рекомендовано ожидать на свежем воздухе.

По информации министерства, помощь оказывается всем маленьким пациентам, врачи также выходят на вызова к пациентам на дом:

- Ситуация находится на нашем контроле.