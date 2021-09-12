Калужский Минздрав рассказал, что делать при отравлении арбузом или дыней

Вечером в воскресенье, 12 сентября, министерство здравоохранения Калужской области на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказало, что делать при отравлении арбузом или дыней.

- При первых признаках отравления арбузом или дыней - нужно сделать промывание желудка, - подчеркнули в Минздраве. - Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский утверждает, что в принципе самими арбузами и дынями отравиться нельзя. Но случайно попавшее на них химическое вещество или большое количество удобрений при выращивании могут вызвать отравление.

По информации калужского Минздрава, в первую очередь будет рвота, диарея и общие симптомы интоксикации: подъем температуры, слабость.

- Нужно выпить теплой воды и вызвать у себя рвоту. Это можно сделать до приезда скорой помощи, - подчеркнули медики.

На днях всю страну шокировала новость из Москвы, где пожилая женщина и ее 15-летняя внучка умерли, съев арбуз, купленный в супермаркете. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Следственный комитет.