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Калужанка пожаловалась губернатору, что ее мужа в больнице положили в палату с женщиной

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 11.09.2021 10:05 20 1427
Калужанка пожаловалась губернатору, что ее мужа в больнице положили в палату с женщиной

Жительница Калуги обратилась к губернатору Калужской области Владиславу Шапше в социальной сети с необычной проблемой. Ее мужа с ребенком в детской больнице на улице Салтыкова-Щедрина подселили в палату к женщине.

-  Это вообще нормально? – задается вопросом калужанка.

По ее словам, такой факт противоречит моральным нормам их семьи.

Ситуацию 10 сентября прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Размещение детей в палатах отделений производится с учетом заболевания ребенка, остроты течения, - подчеркнули в Минздраве. - Отдельных палат, женских и мужских в стационарах детских больниц, к сожалению, не предусмотрено. Родители, госпитализированные в отделение стационара, осуществляют уход за детьми и решение о том, кто будет осуществлять уход, остается за родителями. Приносим извинения за доставленные неудобства.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 11.09.2021 10:05 20 1427
Тэги: общество здравоохранение дети
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