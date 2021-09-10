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Владислав Шапша встретился в Калуге с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2021 13:00 0 306
Владислав Шапша встретился в Калуге с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой

Утром в среду, 10 сентября, в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

- Хочу вас поблагодарить и уверить в том, что мы работаем на одну общую задачу – благополучие жителей Калужской области», - подчеркнул губернатор. - Область развивается, но развитие её сопровождается в том числе и проблемами, возникающими в жизни людей, которые требуют внимательного отношения. Аппарат Уполномоченного по правам человека в нашей области очень активно работает в этом направлении. Мы стараемся конструктивно взаимодействовать, и коллеги всегда могут рассчитывать на нашу помощь.

- Уполномоченный по правам человека в Калужской области – самый опытный, один из старейших, - отметила в свою очередь Москалькова.

Она поблагодарила Юрия Зельникова за то, что основная часть проблемных вопросов граждан решается на месте, подчеркнув, что в столицу из калужского региона приходит жалоб меньше, чем из других областей Центрального Федерального округа.

- Хорошая тенденция наметилась, и по ряду крупных вопросов, по которым мы начинали работать после обращений людей четыре года назад, сегодня найдены решения, - заявила Уполномоченный по правам человека в РФ.

В числе вопросов, которые в настоящее время являются приоритетными в защите прав граждан, Татьяна Москалькова назвала обеспечение прозрачности проведения предстоящих выборов. По ее словам, у правозащитников появилась возможность наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн:

- Это первый опыт, когда мы используем видеонаблюдение в качестве масштабного эксперимента для разрешения возможных жалоб, связанных с нарушениями.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.09.2021 13:00 0 306
Тэги: общество область
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